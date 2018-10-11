Сразу два новейших катера Раптор поступили на вооружение российских ВМС в сентябре и октябре этого года. Они стали последними в контракте из 14 судов, заказанных Министерством обороны РФ. Их уже распределили по разным флотам. В планах у отечественных моряков заказать еще несколько партий этих катеров.

Сразу два новейших катера "Раптор" поступили на вооружение российских ВМС в сентябре и октябре этого года. Они стали последними в контракте из 14 судов, заказанных Министерством обороны РФ. Их уже распределили по разным флотам. В планах у отечественных моряков заказать еще несколько партий этих катеров, сообщает пресс-служба военного ведомства.Функции у "Рапторов" самые разные: патрулирование, переброска небольших групп десанта, поисково-спасательные операции. Работать они могут на расстоянии до 180 километров от базы.Основное отличие новых катеров – высокая скорость и маневренность. Они способны разгоняться до 50 узлов, или до 90 километров в час. При этом броня катера выдерживает попадания автоматных пуль калибром 5,45 миллиметра или винтовочных 7,62 миллиметра. На иллюминаторах установлены стекла толщиной 39 миллиметров.Вооружение – дистанционно-управляемая стабилизированная установка, оснащенная тяжелым пулеметом калибра 14,5 миллиметра. Дальность прицельного огня достигает 2 километров. Плюс два пулемета "Печенег" расположены по бортам катера. В десантном отсеке "Раптора" помещаются 20 бойцов.