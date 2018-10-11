Российская теннисистка Маргарита Гаспарян успешно преодолела второй круг турнира в австрийском городе Линц. 137-я ракетка мира в трех сетах оказалась сильнее 10-го номера чемпионской гонки голландки Кики Бертенс.

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян успешно преодолела второй круг турнира в австрийском городе Линц. 137-я ракетка мира в трех сетах оказалась сильнее 10-го номера чемпионской гонки голландки Кики Бертенс.Гаспарян в непростой борьбе выиграла первую партию (7:5), после чего неожиданно легко отдала вторую (2:6). В третьем сете представительнице России пришлось изрядно постараться ради того, чтобы пробиться в 1/4 финала престижного турнира, доведя дело до тай-брейка. Но в итоге Гаспарян завершила сет, а с ним и матч в свою пользу — 7:5 (6:3).В четвертьфинале она встретится с 32-м номером мирового рейтинга итальянкой Симоной Джорджи. Поединок состоится 12-го октября.