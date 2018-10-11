Глава Башкирии Рустэм Хамитов, занимающий эту должность с 2010 года и переизбранный на нее на выборах в 2014 году, заявил, что досрочно уходит в отставку и направил соответствующее обращение президенту России.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, занимающий эту должность с 2010 года и переизбранный на нее на выборах в 2014 году, заявил, что досрочно уходит в отставку и направил соответствующее обращение президенту России.Как передает ТАСС, Хамитов проинформировал общественность о том, принял решение не принимать участие в выборах главы региона в 2019 году, поскольку считает, что руководители субъектов РФ, достигнув зрелого возраста должны своевременно покидать свои должности, уходя достойно.Ранее сообщалось еще о двух досрочных отставках.Губернатор Курской области Александр Михайлов, который работал в этой должности с 2000 года, сообщил о том, что слагает с себя властные полномочия, поскольку считает, что развитие региона "должно продолжиться под руководством молодого руководителя".Глава Забайкальского края Наталья Жданова, которая трудилась в должности с февраля 2016 года и была переизбрана в сентябре 2018-го, рассказала общественности, что подает в отставку из-за "внутренних мотивов и новых перспектив".