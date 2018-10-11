Уфимский Салават Юлаев в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на своей площадке принимал челябинский Трактор. Хозяева отпраздновали домашнюю победу, уверенно всухую разгромив трактористов со счетом 5:0.

Уфимский "Салават Юлаев" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на своей площадке принимал челябинский "Трактор". Хозяева отпраздновали домашнюю победу, уверенно "всухую" разгромив "трактористов" со счетом 5:0.При этом примечательно, что первую половину встречи команды провели при нулях на табло "Уфа-Арены". Первую шайбу хоккеисты "Салавата" забросили на 28-й минуте, когда отличился Теэму Хартикайнен. До большого перерыва Владимир Жарков удвоил преимущество своей команды.В заключительном периоде хозяевам хватило девяти минут для того, чтобы оформить разгром "Трактора" – сначала все те же Хартикайнен и Жарков оформили по дублю, а точку в игре поставил Филип Ларсен. 5:0 – "Салават Юлаев" одерживает третью победу кряду.Уфимский клуб благодаря этой победе набрал 23 очка и занимает третью строчку в Восточной конференции, а "Трактор" с 13-ю баллами располагается на десятой позиции.