Завтра, 11 октября, Samsung покажет свой первый смартфон с четырьмя тыловыми камерами. За день до презентации авторитетный блогер Эван Бласс подтвердил, что новую модель Galaxy A9 укомплектуют основной камерой, широкоугольным и телескопическим объективами, а также еще одним глазком с датчиком глубины.

Завтра, 11 октября, Samsung покажет свой первый смартфон с четырьмя тыловыми камерами. За день до презентации авторитетный блогер Эван Бласс подтвердил, что новую модель Galaxy A9 укомплектуют основной камерой, широкоугольным и телескопическим объективами, а также еще одним "глазком" с датчиком глубины.По информации Бласса, аппарат получит 24-мегапиксельную светосильную камеру (f/1.7), вспомогательную 5-мп (f/2.2) с фунцкией Live Focus, 8-мп "широкоуголку" (f/2.4) со 120-градусным полем обзора и 10-мп линзу (f/2.4) с 2-кратным оптическим зумом. Фотомодуль Galaxy A9 будет совершенно новым: ранее телескопические камеры с разрешением 12-мп были только у премиум-смартфонов Samsung.FYI pic.twitter.com/nuN4GppW5C— Evan Blass (@evleaks) 10 октября 2018 г.Ожидается, что в роли селфи-камеры выступит 24-мп фотодатчик Sony IMX576. Galaxy A9 приписывают наличие 6,28-дюймового AMOLED-экрана с разрешением Full HD+, процессор Snapdragon 660 среднего уровня и батарею объемом 3720, причем без функции быстрой зарядки.∎Galaxy A7: первый смартфон-трехкамерник Samsung. Цена в России читайте такжеРанее в Samsung пообещали устроить 11 октября презентацию "новейшего Galaxy-устройства, которое даст больше возможностей выразить себя, как никогда раньше". В компании говорили, что новинка принесет "в четыре раза больше удовольствия".