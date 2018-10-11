Президент Украины Петр Порошенко несет ответственность за недавние взрывы на складе боеприпасов в районе села Ичня в Черниговской области, уверен волонтер армии Незалежной Юрий Касьянов. Произошедшее он назвал полным абсурдом.

Президент Украины Петр Порошенко несет ответственность за недавние взрывы на складе боеприпасов в районе села Ичня в Черниговской области, уверен волонтер армии Незалежной Юрий Касьянов. Произошедшее он назвал "полным абсурдом".По его словам, Незалежная находится в состоянии войны, и подрыв одного из крупнейших складов боеприпасов – это"полный абсурд". "Если такое происходит, то вина ложится не только наначальника генштаба, стрелочника, начальника склада или охраны, их винатоже есть, но это вина верховного главнокомандующего", – сказал Касьяновв эфире телеканала ZIK.Онподчеркнул, что перекладывание ответственности с одного на другого вданном случае является показателем бардака, творящегося в государстве.Во время войны, подчеркнул волонтер, за все, что происходит в странедолжен отвечать верховный главнокомандующий.Посути дела, Касьянов обвиняет Порошенко в халатности при исполнении имсвоих обязанностей. Может ли украинский лидер понести наказание запроизошедшее?настоящее время вряд ли. К Порошенко давно накопилась куча претензий,на него заводили дело о государственной измене, но пока президенткажется непотопляемым. Другое дело, что все может измениться следующейвесной после очередных президентских выборов. Социологи фиксируют низкийрейтинг лидера Незалежной, а также рост популярности его главного оппонента – бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко."Оранжеваяпринцесса", кажется, сама чувствует, что скоро вернется на вершинугосударственной власти. На недавнем заседании Согласительного советаВерховной рады Тимошенко разругалась со сторонниками президента ипредрекла его политическую смерть через полгода.случае поражения ситуация для украинского лидера серьезно ухудшится. Ивопросы Порошенко будут задавать уже не на митингах на площадях и не всоциальных сетях, а в местах посерьезнее. К примеру, в СБУ илиГенеральной прокуратуре. А уж причин для этого найдется масса.Взять,к примеру, те же взрывы на складе боеприпасов в Ичне. Еслирассматривать произошедшее как результат халатности Порошенко, на что,собственно, и намекал Касьянов, то украинского лидера вполне можносудить по статье 367 Уголовного кодекса Украины "Служебная халатность".Еепервый пункт гласит, что неисполнение или ненадлежащее исполнениедолжностным лицом своих обязанностей может обернуться для негоограничением свободы до трех лет. Но это если проступок былнезначительным. Второй пункт статьи гласит, что за то же деяние, ноповлекшее тяжелые последствия, должностное лицо может уехать в местане столь отдаленные на пять лет. Взрыв на крупнейшем складебоеприпасов, да еще, как говорят на Украине, в условиях военного времени– серьезнее некуда.Нуа пока самому украинскому лидеру явно не до смеха, он продолжаетвеселить сограждан своими нелепыми поступками. Некоторое время назад вСети появилась видеозапись с внезапным появлением Порошенко на свадьбедвух харьковчан. Пользователи пошутили, что президент Незалежной украл конверт с деньгами, собранными для молодоженов."Тамдальше охрана Порошенко отнимает у молодоженов конверты с деньгами,потом Порошенко дает пендель молодому, целует невесту, хватает ее,садится в кортеж и уезжает в закат", – предположил @gosh1anad.