Сколько стоит макулатура и каковы условия ее приема от Павлово-Посадского гофрокомбината.
Сдача макулатуры — это задача, у которой немало функций. Это и сохранение природных ресурсов, и помощь предприятиям, которые используют в своей работе вторсырье, и возможность заработать на материале, который вам уже не нужен. Если вы задаетесь вопросом о том, сколько стоит макулатура
и стоит ли заниматься этим делом, имеет смысл обратиться к Павлово-Посадскому гофрокомбинату. Это предприятие активно использует в своей работе вторично переработанное сырье, а потому скупает макулатуру в разных видах и разных объемов у физических лиц и компаний. Цены предлагаются высокие: при хороших объемах сдачи можно неплохо заработать. Минимальная партия для приема бумаги — от 100 килограммов. Это очень удобно, если вы собираете макулатуру. Такой вес легко можно хранить на балконе или на чердаке дома, а когда накопится нужный объем, отвезти на круглосуточный склад. От 500 килограммов компания уже готова забрать самостоятельно. Такая услуга действует в Москве, Подмосковье и многих других областях — Рязанской, Ивановской, Тверской и т. д.
Как подготовить макулатуру к сдаче
Обязательно следует очистить ее от посторонних веществ и предметов. Если вы собираете коробки, убирайте нитки, проволоку, остатки продукции. Складывайте картон максимально компактно — это сэкономит вам место, а специалистам время на взвешивание, погрузку и другие работы. Также условия приема макулатуры
предполагают, что материал должен быть сухим. Нельзя хранить бумагу в помещения с повышенной влажностью — там, где размножаются грибок и плесень. Во-первых, со временем материал становится непригодным для дальнейшей переработки. Во-вторых, влага увеличивает вес бумаги, поэтому ее нельзя взвесить правильно.
Некоторые особенности сотрудничества
Павлово-Посадский гофрокомбинат предлагает особые условия компаниям, которые готовы поставлять картон ежемесячно и большими объемами. В этом случае цена пересматривается в пользу клиента — на больших объемах сдачи можно заработать еще больше.
Команда комбината обеспечивает быстрый прием макулатуры
, а также взвешивание при помощи точных весов. Вы можете быть уверены, что в любой момент выгодно и оперативно избавитесь от лишней бумаги с пользой для собственного бюджета. Оплата макулатуры производится сразу же, на месте — без задержек и рассрочек. Это удобно и тогда, когда вам нужно срочно закрыть свои финансовые вопросы.