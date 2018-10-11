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<a href="http://33live.ru/novosti/11-10-2018-sdacha-makulatury-stoit-li-sdavat-i-kakoj-kompanii.html" target="_blank">Сдача макулатуры: стоит ли сдавать и какой компании</a> - Сколько стоит макулатура и каковы условия ее приема от Павлово-Посадского гофрокомбината.