Судебные разбирательства Анны Седоковой и ее бывшего мужа, бизнесмена Максима Чернявского, из-за общей дочери Моники подошли к концу. По мнению артистки, она не смогла одержать победу в этой борьбе.

Судебные разбирательства Анны Седоковой и ее бывшего мужа, бизнесмена Максима Чернявского, из-за общей дочери Моники подошли к концу. По мнению артистки, она не смогла одержать победу в этой борьбе.На протяжении девяти месяцев Анна Седокова молчала о том, что бывший муж Максим Чернявский забрал у нее дочь Монику и подал в суд. Во время этих разбирательств певица редко виделась с девочкой, причем встречи проходили в присутствии постороннего человека. Дело в том, что Чернявский и его мать боялись, что Седокова увезет дочь в Россию.Летом американский суд поставил точку в конфликте бывших супругов. Анне и Максиму удалось подписать мирное соглашение, согласно которому опека над Моникой оказалась поделена пополам между родителями, однако учиться девочка будет в Америке, зато каникулы проводить с мамой, причем без контроля со стороны посторонних людей.По всей видимости, Седокова осталась недовольна таким решением. Поскольку певица призналась в беседе со своими поклонниками, что очень мало видит Монику, хотелось бы больше. "Сейчас Моника отдыхает с бабушкой в Мексике. А потом будет учиться в Америке. К сожалению, я не смогла победить могущественную судебную систему и холодную войну. Скоро лечу к ней. И верю, что когда-то все, кто любит друг друга, смогут быть вместе", – цитирует Анну Седокову со ссылкой на ее страницу в социальной сети Instagram.Впрочем, в июле Анна Седокова смогла закатить грандиозный праздник в честь дня рождения Моники. Девочке исполнилось семь лет. "Сейчас, пройдя самый трудный период в жизни и обнимая ее, я понимаю, что Моника показала мне самый главный урок в жизни! ЛЮБОВЬ всегда побеждает! Злость, обиды, ревность, жадность. ЛЮБОВЬ всегда первостепенна!" – заключила певица, когда поздравляла дочь с днем рождения.