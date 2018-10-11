Сотрудники ДПС Буденновского района остановили BMW за нарушение правил дорожного движения. Водитель отказался предъявить документы на автомобиль, а затем попытался скрыться, едва не задавив полицейского.

Сотрудники ДПС Буденновского района остановили BMW за нарушение правил дорожного движения. Водитель отказался предъявить документы на автомобиль, а затем попытался скрыться, едва не задавив полицейского."Сейчас ты будешь за нами гоняться" — прокричал нарушитель и уехал. Действительно, полицейским пришлось погнаться за BMW. Вскоре патрульная машина заблокировала черный седан около одной из местных заправок.Дальнейшие события превратились в форменный балаган: четверо пассажиров BMW обступили полицейского и, скороговоркой на разные голоса, принялись убеждать сотрудника ДПС, что они не виноваты и ничего не нарушили, и что стражи закона занимаются беспределом и выполняют свои обязанности в нетрезвом виде.Полицейским с трудом удалось угомонить и задержать нарушителей лишь при помощи угрозы применения табельного оружия.На водителя автомобиля было составлено несколько протоколов — как за нарушение правил дорожного движения, так и за неповиновение сотрудникам полиции. Кроме того суд Буденновского района приговорил нарушителя к 5 суткам ареста.