В Казахстане к месту приземления капсулы с космонавтами Союза прибыли поисково-спасательные машины ПЭМ-1 Синяя птица с краном и другим необходимым оборудованием.

В Казахстане к месту приземления капсулы с космонавтами "Союза" прибыли поисково-спасательные машины ПЭМ-1 "Синяя птица" с краном и другим необходимым оборудованием. Вылетевшие на поиск вертолеты Ми-8 еще находятся в пути, сообщили РИА Новости в Центральном военном округе.Ракета "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" и двумя космонавтами — россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом — стартовала сегодня утром с космодрома Байконур. Авария произошла на 119-й секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя, рассказал источник на космодроме.Связь с экипажем не пропадала, экипаж в капсуле приземлился в 25 километрах от Жезказгана.