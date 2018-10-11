После аварии Союза возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности строительных работ, говорится в сообщении Следственного комитета.

После аварии "Союза" возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности строительных работ, говорится в сообщении Следственного комитета.Следователи в настоящее время осматриваются стартовый комплекс на космодроме Байконур и производят выемку документов."Союз МС-10" с двумя космонавтами на борту потерпел аварию днем 11 октября. На 122-й секунде пилотируемый корабль потерял управление. После срабатывания аварийной системы спасательная капсула с космонавтами отделилась от ракеты-носителя, корабль упал.Экипаж уже доставлен на Байконур, космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг чувствуют себя нормально.