Следственный департамент МВД затребовал все уголовные дела, которые находились в работе у следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, убитой накануне в Подмосковье.

Следственный департамент МВД затребовал все уголовные дела, которые находились в работе у следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, убитой накануне в Подмосковье.Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, уголовные дела затребованы для изучения и выработки планов дальнейших следственных действий. По всем уголовным делам будут приняты исчерпывающие меры, направленные на привлечение к ответственности проходящих по ним лиц и закрепление доказательной базы. Ход работы взят на особый контроль руководством следственного департамента МВД России.Старший следователь по особо важным делам Управления на транспорте (УТ) МВД РФ по ЦФО Евгения Шишкина была убита выстрелом в шею около семи утра 10 октября у подъезда своего дома в поселке Архангельское Московской области. Одна из версий — следователь убита, чтобы помешать расследованию уголовных дел, находящихся в ее производстве. Несколько месяцев назад неизвестные поджигали личный автомобиль Евгении Шишкиной.