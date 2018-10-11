Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву сегодня изберут меру пресечения в Тверском суде. Следствие, скорее всего, будет ходатайствовать об аресте игроков.

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву сегодня изберут меру пресечения в Тверском суде. Следствие, скорее всего, будет ходатайствовать об аресте игроков.Оба спортсмена после допроса задержаны на 48 часов, их поместили в изолятор временного содержания в разные камеры.Сейчас Мамаев и Кокорин проходят по делу как подозреваемые, но вскоре им должны предъявить обвинение. Полиция возбудила против футболистов уголовное дело по статье "Хулиганство", напоминает телеканал "Россия 24".8 октября футболисты напали на посетителей кафе на Большой Никитской, а до этого избили водителя на стоянке у гостиницы "Пекин".