Тверской суд Москвы проводит судебные заседания по скандальному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые устроили несколько драк в понедельник, 8 октября. Следователи требовали ареста спортсменов и особо подчеркнули, что оба игрока имеют возможности скрыться от суда.

Тверской суд Москвы проводит судебные заседания по скандальному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые устроили несколько драк в понедельник, 8 октября. Следователи требовали ареста спортсменов и особо подчеркнули, что оба игрока имеют возможности скрыться от суда."Накануне в суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева", — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко. При этом очные ставки футболистов с потерпевшими были отменены, поскольку у полицейских имеется достаточно доказательств вины игроков.Требование арестовать братьев Кокориных и Мамаева связано с тем, что дела в их отношении были переквалифицированы с обвинения в побоях на "хулиганство". А эта статься более серьезная и отношение к подозреваемым в хулиганстве традиционно более строгое. При этом Кокорины и Мамаев, по мнению правоохранителей, играли ключевую роль в скандальных нападениях на граждан.Следствие требовало ареста всех главных подозреваемых на два месяца, прокуратура поддержала это мнение. При этом обвинители особо отметили, что футболисты Кокорин и Мамаев обладают значительными финансовыми возможностями и поэтому могут скрыться от следствия. Кроме того, они со своими связями могут надавить на потерпевших.