Apple уже три года работает над созданием фильмов и сериалов, выделив на создание собственного уникального контента, по некоторым данным, порядка миллиарда долларов. Как выяснили журналисты CNBC, для владельцев устройств компании после скорого запуска "яблочного телевидения" просмотр будет бесплатным.Издание сообщает, что собственные сериалы Apple будут соседствовать в новом сервисе с опциональными подписками на другие стриминговые сервисы, такие как HBO или Starz. Дебют сервиса, который поселится в приложении "TV", намечен на начало 2019-го года.Apple уже выпускает собственный контент телефизионного формата в приложении Apple Music — это признанное критиками довольно удачным шоу Carpool Karaoke и заслужившее в основном негативные отзывы Planet of the Apps.∎Apple вместе со Стивеном Спилбергом снимут фантастический сериалчитайте такжеВ будущем зрителей ждут новые проекты от Опры Унифри, с которой заключили многолетнее соглашение, пара детских шоу от создателей "Улицы Сезам", перезапуск научно-фантастической антологии "Удивительные истории", сериал-антиутопия в духе "Голодных игр" "See", многосерийный проект режиссера "Ла-ла-ленда" Дэмиена Шазеля, сериал-триллер от М. Найта Шьямалана, космодрама от создателя "Звездного крейсера "Галактика"" Рона Мура, драма об утреннем телешоу с участием Риз Ebpthcgey и Дженнифер Анистон, а также адаптация классического научно-фантастического цикла романов Айзека Азимова "Основание".Неизвестно, будет ли весь этот контент навсегда бесплатным для пользователей iPhone, iPad и Apple TV, однако очевидно, что без подобной "приманки" заинтересовать прочно привязанных к Netflix и его аналогам зрителей будет невозможно. В будущем, вероятно, бесплатной останется лишь часть контента. При этом, поскольку все шоу будут доступны без ограничений на всех устройствах, Apple не намерена продюсировать что-то, что будет слишком "взрослым" для получения "семейного" рейтинга PG. Так что новой "Игры престолов" или "Во все тяжкие" от компании ждать не стоит.