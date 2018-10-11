Соратник Березовского Николай Глушков незадолго до смерти собирался доказать суду в Лондоне связь Аэрофлота со спецслужбами. Авиакомпанию якобы использовали для выплат зарплаты агентам и для отправки нелегальных грузов. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal cо ссылкой на документы суда.

Соратник Березовского Николай Глушков незадолго до смерти собирался доказать суду в Лондоне связь "Аэрофлота" со спецслужбами. Авиакомпанию якобы использовали для выплат зарплаты агентам и для отправки нелегальных грузов. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal cо ссылкой на документы суда.Однако незадолго до рассмотрения дела в суде Глушков перестал отвечать на телефонные звонки. В марте он был найден мертвым в своем доме в Лондоне. На шее полицейские обнаружили следы удушения. Скотланд-Ярд не исключает, что россиянина могли убить.Николай Глушков был назначен заместителем директора "Аэрофлота" в 1996 году. Спустя 4 года он стал фигурантом уголовного дела о хищениях в компании, мошенничестве и отмывании денег. В 2004 году с него была снята часть обвинений, суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега и приговорил к 3 годам заключения. С учетом отбытого срока Глушков был освобожден в зале суда.После выхода на свободу он уехал в Великобританию, которая предоставила ему политическое убежище. Россия неоднократно призывала к сотрудничеству в расследовании, но Лондон отказался и засекретил данные по этому делу.