Российское представительство японской Sony Mobile Communications объявило о старте продаж нового флагманского смартфона, Xperia XZ3. Новинку уже можно приобрести за 69 990 рублей в крупных розничных сетях и интернет-магазинах.

Российское представительство японской Sony Mobile Communications объявило о старте продаж нового флагманского смартфона, Xperia XZ3. Новинку уже можно приобрести за 69 990 рублей в крупных розничных сетях и интернет-магазинах.При этом у всех ключевых партнеров компании действуют специальная программа покупки: с 10 октября по 29 декабря аппарат с новейшим процессором и камерой, а также последней версией Android — 9.0 — можно взять на неделю на тест-драйв, после чего купить его на особых условиях.Напомним, смартфон был представлен на выставке IFA 2018 в Берлине в конце августа. Xperia XZ3 — первый в ассортименте Sony Mobile аппарат, оснащенный OLED-дисплеем (причем разрешения QuadHD и с диагональю 6 дюймов) с заходящими на боковины изогнутыми краями, а для управления им можно использовать прикосновения к боковым рамкам.Смартфон построен на той же аппаратной платформе, что и вышедший весной Xperia XZ2: самый производительный на сегодня процессор Qualcomm — Snapdragon 845, достаточно скромные по сегодняшним меркам 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, NFC, Bluetooth 5.0 и скоростной LTE Cat 18, позволяющий при поддержке сетью оператора самых современных технологий связи достичь скоростей выше 1 Гбит/с на скачивание. Емкость аккумулятора — 3330 мА*ч, при этом поддерживается быстрая беспроводная зарядка. Есть поддержка microSD емкостью до 512 ГБ, но карточка занимает второй SIM-слот.У нас была возможность изучить аппарат до его официальной премьеры в Берлине. Xperia XZ3 и выглядит, и в руке ощущается изящнее предшественника: толщину корпуса удалось уменьшить с 11,1 до 9,9 мм, правда, чуть выросли при этом ширина (с 72 до 73 мм) и высота (со 153 до 158 мм). Так и дисплей тут больше — не 5,7, а 6 дюймов по диагонали. Отношение площади дисплея к площади передней панели смартфона — 80%, всего площадь экрана выросла на 11%.