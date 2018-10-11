Государственная инспекция труда устроила проверку деятельности перевозчика

Государственная инспекция труда устроила проверку деятельности перевозчикаБастующие сотрудники одного из владимирских перевозчиков «БигАвтоТранс» все-таки получат положенные по закону премии. Об этом сообщили в государственной инспекции труда.Напомним, водители и кондукторы сразу четырех маршрутов отказались выходить на работу из-за отказа руководителей выплатить причитающиеся им деньги. Но начальство транспортной компании смогли убедить сотрудников выйти на линии и возобновить перевозку пассажиров.В тот же день государственная инспекция труда устроила проверку деятельности «БигАвтоТранса».Итог проверки объявят лишь в завтра. Но в инспекции обнадежили, что сотрудники свои премии все же получат. Сейчас у компании-перевозчика затребовали перечень документов, который поможет сформулировать окончательное решение в отношении правомерности отказа водителям и кондукторам в выплате премиальных денег.