Злоумышленники, подобрав ключи, проникли в квартиру и совершили кражу денежных средств и личных вещей заявителя...

«Оперативники Главного Управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО задержали двоих мужчин, подозреваемых в квартирной краже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Хамовники поступило заявление от 54-летнего мужчины о квартирной краже в Большом Власевском переулке.Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестные, подобрав ключи, проникли в квартиру и совершили кражу денежных средств и личных вещей заявителя. Общий материальный ущерб составил более 105 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Усачева задержали двоих подозреваемых - мужчин в возрасте 32 и 35 лет, проживающих в столице. Похищенными денежными средствами они распорядились по собственному усмотрению.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61