В рамках инспектирования 16 октября 2018 года будет проведен прием граждан по проблемным вопросам в деятельности отдела полиции.

С 15 по 24 октября 2018 года сотрудниками УМВД России по Владимирской области будет проведена инспекторская проверка оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Гусь-Хрустальный».В рамках инспектирования 16 октября 2018 года с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой, д. 2 (каб. № 48) руководителем комиссии – главным инспектором Инспекции Штаба УМВД России по Владимирской области А.В. Федулеевым и начальником МО МВД России «Гусь-Хрустальный» Н.Е. Паниным будет проведен прием граждан по проблемным вопросам в деятельности МО МВД России «Гусь-Хрустальный».Запись на прием будет проводиться по телефону: 8 (49241) 2-24-64.