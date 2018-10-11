Злоумышленник арендовал квартиру в Ломоносовском районе города и приспособил комнату для выращивания конопли, которую затем сушил и употреблял...

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве на юго-западе столицы задержали приезжего по подозрению в хранении марихуаны.Оперативникам поступила информация о 34-летнем приезжем. Мужчина арендовал квартиру в Ломоносовском районе города и приспособил комнату для выращивания наркосодержащего растения – конопли, которую затем сушил и употреблял.В съемной квартире на улице Гарибальди подозреваемый был задержан. В ходе обследования жилого помещения обнаружен контейнер, три больших шприца и полимерный пакет, в которых находились вещества растительного происхождения, а также электронные весы. Согласно исследованию, проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 170 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по Ломоносовскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.УНК ГУ МВД России по г. Москве