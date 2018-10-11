У 24-летнего мужчины и 30-летней женщины изъят героин. Общий вес изъятого наркотика составил около 2 килограммов 450 граммов...

«Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжих 24-летнего мужчину и 30-летнюю женщину по подозрению в покушении на сбыт героина в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Подозреваемые были задержаны на юго-востоке столицы в результате оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре у мужчины в рюкзаке было обнаружено и изъято 100 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно исследованию, проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, изъятое является наркотическим средством – героином, массой около 550 граммов.В строительной бытовке, где проживал подозреваемый, полицейские задержали женщину, у которой при личном досмотре было обнаружено 13 свертков с аналогичным наркотическим средством, массой около 30 граммов. При обследовании помещения полицейские обнаружили светло-коричневое вещество, которое, согласно справке об исследовании, также является наркотическим средством – героином, массой свыше 1 килограмма 800 граммов.Общий вес изъятого наркотика составил около 2 килограммов 450 граммов.По данному факту следствием УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве