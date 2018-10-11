Учёные разработали технологию создания искусственной хрящевой ткани с помощью стволовых клеток и 3D-принтера. Печать можно производить прямо во время хирургической операции, ремонтируя повреждённые суставы.

Учёные разработали технологию создания искусственной хрящевой ткани с помощью стволовых клеток и 3D-принтера. Печать можно производить прямо во время хирургической операции, "ремонтируя" повреждённые суставы.О достижении сообщает научная статья, опубликованная в журнале Biofabrication группой во главе с Клаудией Ди Белла (Claudia Di Bella) из Университета Мельбруна.Гиалиновая хрящевая ткань – крепкий орешек для тканевой инженерии. Она содержит относительно мало клеток, зато богата межклеточными коллагеновыми волокнами, организованными в особые трёхмерные структуры и содержащими сложные белки протеогликаны.Учёные давно пытаются создать для неё искусственную замену, чтобы помочь пациентам с травмами, остеоартритом и другими повреждениями хрящевой ткани. Однако пока подобные технологии далеки от совершенства.Как сообщает ресурс Physics World, до сих пор замена повреждённой хрящевой ткани происходит в два этапа. Сначала пациенту удаляют его собственный хрящ. Затем создаётся его искусственный аналог нужной формы. После этого требуется повторная операция для внедрения имплантата.При этом часто случаются неудачи. Отчасти это связано с несовершенством искусственного хряща, который не всегда оказывается способен долго функционировать в организме. Другая причина в том, что трудно изготовить "заплатку", идеально подходящую по форме к конкретному поражённому участку.Новая технология решает сразу обе проблемы. Во-первых, используется искусственная ткань, более похожая на естественную. Во-вторых, структура имплантата корректируется в реальном времени прямо во время операции. Для этого используется портативный 3D-принтер.Как уточняет издание MedicalXpress, печать происходит методом экструзии. Стволовые клетки пациента внедряются в "чернила" из метакрилата желатина и метакрилата гиалуроновой кислоты (оба материала давно используются в медицине). После того как гель примет форму, идеально подходящую для коррекции конкретного дефекта, его облучают ультрафиолетом. В результате начинаются химические реакции, в ходе которых материал приобретает механические свойства натурального хряща.Эта технология уже была испытана на овцах. Кроме того, исследователи проверили качество получаемой ткани в лаборатории.Для этого они взяли из подкожной ткани доноров мезенхимальные стволовые клетки. Стволовые клетки этого вида могут превратиться в "кирпичики" кости, хряща, мышц или жировой ткани (отметим, что порой такое многообразие негативно сказывается на результатах, и учёным приходится искать более узкоспециализированных кандидатов). Эти клетки они добавили в "чернила" вместе с химическими стимуляторами, побуждающими их стать именно клетками хряща. После этого исследователи напечатали искусственную ткань и восемь недель выращивали её "в пробирке".По истечении этого срока образцы подверглись самому тщательному анализу. Их изучали с помощью оптических и атомно-силовых микроскопов, проверяли взаимодействие с электромагнитным излучением, анализировали экспрессию генов, тестировали иммуногистологическими методами, выясняли механические свойства и так далее. Все тесты показали отличное соответствие естественной хрящевой ткани человека.В дальнейшем исследователи планируют провести больше опытов с животными, прежде чем можно будет перейти к фазе клинических испытаний технологии на человеке.Напомним, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о напечатанных на 3D-принтере суставах, роговице глаза и лёгком, а также о материале для 3D-печати, восстанавливающей повреждения костей.