Основанная создателем Android Энди Рубиным фирма Essential, ставшая первопроходцем в области челкафонов, занята разработкой смартфона с инновационным интерфейсом, который смог бы отвечать на сообщения и электронные письма без участия пользователя.

Основанная создателем Android Энди Рубиным фирма Essential, ставшая первопроходцем в области "челкафонов", занята разработкой смартфона с инновационным интерфейсом, который смог бы отвечать на сообщения и электронные письма без участия пользователя.По данным источников Bloomberg, устройство оснастят сравнительно небольшим дисплеем, а управляться оно сможет полностью посредством голосовых команд. Система на базе искусственного интеллекта, например, сможет сама назначать встречи и отвечать на сообщения от лица человека. Дата анонса новинки не уточняются.Как сообщает агентство, Essential вложила все силы в разработку нового смартфона. Все другие проекты, включая 2-е поколение Essential Phone и "умную" колонку, были свернуты, поскольку они мало отличались от тех, что предлагает рынок.О том, что фирма Рубина отказалась от второй модели Essential Phone, Bloomberg сообщило в мае. Вышедшая в прошлом году новинка стала первой коммерческой моделью, обладающей вырезом в верхней части дисплея, однако объемы продаж были слишком низкими.∎СМИ: смартфонный стартап создателя Android не выдержал конкуренции читайте такжеЗа первые две недели с момента релиза Essential Phone в США было реализовано всего 5 тысяч устройств. Для сравнения, iPhone 7s в 2015 году разошелся тиражом в 13 миллионов штук в первый уик-энд.