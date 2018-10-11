В распоряжении канала Россия 24 появились кадры спасательной операции под Джезказганом. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, совершившие 11 октября посадку после аварии ракеты Союз МС-10, будут доставлены в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке.

В распоряжении канала "Россия 24" появились кадры спасательной операции под Джезказганом. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, совершившие 11 октября посадку после аварии ракеты "Союз МС-10", будут доставлены через Байконур в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке.Перегрузки в 6g они перенесли благополучно. Госпитализация им не понадобилась. Расследованием причин аварийной ситуации займется специальная государственная комиссия. Запуски пилотируемых кораблей приостановлены до выяснения причин ЧП.Под вопросом и полёт корабля "Прогресс" с грузом для МКС. Его отправка планировалась на 31 октября 2018 года. Как сообщили представители Роскосмоса, воды, кислорода и продуктов на МКС хватит еще на полгода.Авария носителя произошла во время старта ракеты "Союз" с космодрома Байконур. На 119-й секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя произошла авария. После этого сработала аварийная система спасения экипажа. Полет был переведен в режим баллистического спуска. Спасательная капсула приземлилась в 25 километрах от казахстанского Джезказгана. Космонавтов достали из спасательной капсулы с помощью прибывшей техники ПЭМ-1 "Синяя птица", оснащенной краном. Затем Овчинину и Хейгу предстоял перелет на вертолете к микроавтобусу, на котором они доедут до Джезгазгана, а уже оттуда самолетом вернутся на Байконур.Подобный аварийный запуск был в 1975 году. Тогда корабль "Союз" (7К-Т №39) с космонавтами Василием Лазаревым и Олегом Макаровым на борту должен был произвести стыковку с "Салютом-4". Аварийная ситуация сложилось после завершения работы не первой, а второй ступени ракеты-носителя. "Союз" совершил суборбитальный полет (он длился 21 минуту 27 секунд) и приземлился на горном склоне в безлюдном районе Алтая, недалеко от границы с Китаем и Монголией. Космонавты испытали такие перегрузки, что у них даже кратковременно останавливались сердца. В космос Василий Лазарев больше так и не полетел. В 1985 году он был уволен в запас из Вооруженных сил СССР по болезни и исключен из списков части.Умер Лазарев в 1990 году (по сведениям из открытых источников, от отравления). Олег Макаров еще дважды летал в космос (в 1978-м и 1980 годах). После этого он почти 20 лет лежал в больницах из-за проблем с сердцем. Умер в 2003 году от очередного инфаркта.