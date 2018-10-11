В
США представили законопроект, который, как считают американские
сенаторы, поможет освободить Европу от контроля России. Речь идет о
желании законодателей Соединенных Штатов пошатнуть позиции Газпрома,
который, по некоторым подсчетам, занимает треть газового рынка Старого
Света.
В
США представили законопроект, который, как считают американские
сенаторы, поможет "освободить Европу от контроля России". Речь идет о
желании законодателей Соединенных Штатов пошатнуть позиции "Газпрома",
который, по некоторым подсчетам, занимает треть газового рынка Старого
Света.
Инициатива
американских сенаторов Рона Джонсона и Криса Мерфи предполагает
выделение Европе миллиарда долларов на финансирование собственных
энергетических проектов. "Мы инвестировали миллиарды в укрепление
военной обороны в Восточной Европе, но давайте не будем забывать об
опасных последствиях энергетического удушья России", – отметили
законодатели.
Беспокойство
Соединенных Штатов вызывает строящийся газопровод по дну Балтийского
моря "Северный поток – 2". Реализация проекта укрепит позиции России на
европейском рынке голубого топлива и ликвидирует зависимость поставок
газа от украинского маршрута.
В
Вашингтоне уже неоднократно призывали политиков Старого Света
отказаться от газопровода. Однако коммерческая выгода от постройки
"Северного потока – 2" настолько очевидна, что руководители Германии,
Австрии и других европейских стран "настоятельные просьбы" США проигнорировали.
Несмотря
на недовольство мирового гегемона, глава Белого дома Дональд Трамп
заявил, что Соединенные Штаты не будут вводить санкции против стран,
участвующих в строительстве газопровода. Германия же устами министра
иностранных дел Хайко Мааса заявила, что "второй поток" не имеет
никакого отношения к политике, а является исключительно экономическим
проектом.
"Газпром"
же, кажется, уже потирает ладони в ожидании баснословной прибыли.
Глава компании Алексей Миллер ранее называл дату начала поставок.
По
его словам, новый газопровод может заработать уже с 1 января 2020 года.
Европейцы намерены покупать еще больше российского газа, спрос на него
продолжает расти, отметил Миллер.