В США представили законопроект, который, как считают американские сенаторы, поможет освободить Европу от контроля России. Речь идет о желании законодателей Соединенных Штатов пошатнуть позиции Газпрома, который, по некоторым подсчетам, занимает треть газового рынка Старого Света.

США представили законопроект, который, как считают американскиесенаторы, поможет "освободить Европу от контроля России". Речь идет ожелании законодателей Соединенных Штатов пошатнуть позиции "Газпрома",который, по некоторым подсчетам, занимает треть газового рынка СтарогоСвета.Инициативаамериканских сенаторов Рона Джонсона и Криса Мерфи предполагаетвыделение Европе миллиарда долларов на финансирование собственныхэнергетических проектов. "Мы инвестировали миллиарды в укреплениевоенной обороны в Восточной Европе, но давайте не будем забывать обопасных последствиях энергетического удушья России", – отметилизаконодатели.БеспокойствоСоединенных Штатов вызывает строящийся газопровод по дну Балтийскогоморя "Северный поток – 2". Реализация проекта укрепит позиции России наевропейском рынке голубого топлива и ликвидирует зависимость поставокгаза от украинского маршрута.Вашингтоне уже неоднократно призывали политиков Старого Светаотказаться от газопровода. Однако коммерческая выгода от постройки"Северного потока – 2" настолько очевидна, что руководители Германии,Австрии и других европейских стран "настоятельные просьбы" США проигнорировали.Несмотряна недовольство мирового гегемона, глава Белого дома Дональд Трампзаявил, что Соединенные Штаты не будут вводить санкции против стран,участвующих в строительстве газопровода. Германия же устами министраиностранных дел Хайко Мааса заявила, что "второй поток" не имеетникакого отношения к политике, а является исключительно экономическимпроектом."Газпром"же, кажется, уже потирает ладони в ожидании баснословной прибыли.Глава компании Алексей Миллер ранее называл дату начала поставок.Поего словам, новый газопровод может заработать уже с 1 января 2020 года.Европейцы намерены покупать еще больше российского газа, спрос на негопродолжает расти, отметил Миллер.