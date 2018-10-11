Столичный Тверской суд вынес первое решение по скандальному делу футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и брата последнего Кирилла. В судебном заседании было решено арестовывать 19-летнего Кирилла Кокорина, как того и требовали следственные органы и прокуратура.

Столичный Тверской суд вынес первое решение по скандальному делу футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и брата последнего Кирилла. В судебном заседании было решено арестовывать 19-летнего Кирилла Кокорина, как того и требовали следственные органы и прокуратура.Александр и Кирилл Кокорины вместе с Павлом Мамаевым устроили несколько драк в понедельник, 8 октября. Следователи потребовали от судейских властей ареста обоих спортсменов и Кокорина-младшего на два месяца, считая, что они могут скрыться от следствия и надавить на потерпевших. Суд счет доводы следствия и прокуратуры убедительными: Кирилл Кокорин пробудет в СИЗО как минимум до 8 декабря.