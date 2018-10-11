Больше половины из них – дети и подростки

Больше половины из них – дети и подросткиБольше 50 тысяч человек в 33 регионе стояли на диспансерном учете с нарушением зрения в прошлом году. Свыше половины из них – дети и подростки. А в России почти каждый второй житель страдает от плохого зрения. Столь тревожную статистику опубликовал облздрав ко Всемирному дню зрения, который отмечают 11 октября.В ходе диспансеризации и профилактических осмотров в 2017 году выявили 2648 человек с болезнями глаза и его придаточного аппарата. У многих владимирцев проблемы со зрением начинаются еще в школьном возрасте — их отмечают примерно у 4% детей. К окончанию школы эта цифра возрастает в 10 раз.Врачи настоятельно рекомендуют регулярно проверять свое зрение. Ведь примерно 80% случаев слепоты можно было избежать, если бы его начали лечить вовремя.Отказ от курения станет отличной профилактикой болезней глаз. Также офтальмологи напоминают о пользе продуктов, укрепляющих сосуды сетчатки: черника, черная смородина, морковь, зелень и печени трески.Чтобы сберечь свое зрение, ограничьте время использования компьютера и просмотра телевизора. Особенно опасны для зрения игры на смартфонах и планшетах. А вот физическая активность наоборот уменьшит риск того, что зрение может испортиться – бегайте, плавайте или же просто гуляйте на свежем воздухе не менее 40 минут в день.