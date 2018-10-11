За грабеж и поджог получили всего 5 лет. Суд назначил наказание преступникам, которые ограбили и сожгли дом пенсионеров.

За грабеж и поджог получили всего 5 лет. Суд назначил наказание преступникам, которые ограбили и сожгли дом пенсионеров. История произошла 19 января этого года в поселке Красная Ушна. Двое местных жителей в состоянии алкогольного опьянения залезли в дом пенсионеров, чтобы найти деньги. Там избили хозяйку дома, женщину 1931 года рождения, она отдала им все накопления - 156 рублей. Тогда преступники прихватили телевизор и подожгли дом. Женщина и ее супруг скончались от отравления угарным газом. Из-за пожара без жилья осталась еще одна семья - двухквартирный частный дом сгорел почти целиком. За все преступления один обвиняемый получил 4,5 года в колонии строго режима, а второй - 5 лет в колонии общего режима.