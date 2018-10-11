Потуги балерины многим кажутся смешными

Потуги балерины многим кажутся смешнымиСегодня мало кто с уверенностью скажет, какие партии Анастасия Волочкова танцевала на сцене Большого и Мариинского театров. Ведь после всех скандалов, которые были в жизни балерины, после странного образа жизни, о котором все знают из социальных сетей, с высоким искусством ее имя совсем не ассоциируются.Но сама Настя так не считает. Она опубликовала ролик, на котором показывает, как танцует в свои 42 года. Мол, рано меня отправлять на пенсию. "Хоть и не жарко, но веер пригодился на репетиции! Танец продлевает жизнь и поднимает настроение. Я счастлива заниматься любимым делом!", – подписала видео Волочкова.Правда, не все пользователи оценили танец Настя. Многие даже назвали его "конвульсией" и "танцем пьяного матроса". "Настя, Вы сами себя топите! Двигаетесь тяжело, не в такт, заносит вас. Стрем!", "Боже, как будто гвозди в пол копытцами вколачивает... Это что угодно, но никак не балет", "На ум пришла фраза "слон в посудной лавке" Настя, то что вы делаете, конечно, для вашего возраста возможно и не плохо, но смотреть на это уже малоприятно! Приятно смотреть на хрупких, порхающих балеринок! Но вы грузная, немолодая женщина, с плохой техникой, деревянная ,как Буратино! Не смешите людей", "Очень тяжелая балерина. Куда пропала былая грациозность, пластика? Плисецкая до глубоких лет оставалась статуэткой", – юродствуют люди.Стоит напомнить, что в Вагановское хореографическое училище Настя поступила с третьей попытки и "авансом". "Я прекрасно осознавала свою профнепригодность: не могла высоко подпрыгнуть, у меня совершенно нет подъема, и стопа моя – как кочерга, выворотности нет", – позже оправдывалась балерина.