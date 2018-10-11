Один билет для взрослого будет стоить 100 рублей

Один билет для взрослого будет стоить 100 рублейВ ближайшие выходные в новом ледовом комплексе «Владимир» на катке смогут кататься все горожане.Как рассказал депутат горсовета Алексей Метелкин, это первый в истории города муниципальный ледовый комплекс и он набирает свои обороты. С 13 октября с 14:00 начинаются массовые катания, сразу после того, как отзанимаются дети из спортивной школы и пройдет техническое обслуживание льда.По словам Алексея Метелкина, аренда льда здесь обойдется частным посетителям дешевле, чем в «Полярисе». Аренда в утренние и дневные часы - 4 тысячи рублей, а в вечернее время - 5 тысяч рублей.Также в ледовом комплексе есть тренажерный зал. Безлимитный абонемент обойдется спортсменам в тысячу рублей. Со временем здесь даже появятся платные занятия по йоге и пилатесу.Ну а один сеанс для взрослого на катке будет стоить 100 рублей со своими коньками и 150 с арендой коньков. Дети дошкольного возраста со своими коньками могут кататься бесплатно, аренда коньков для ребят - 50 рублей.