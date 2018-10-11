Террористы в Сирии похитили бочки с хлором для очередной
провокации. Видео, подтверждающее эту информацию, опубликовало Минобороны
России.
Террористы в Сирии похитили бочки с хлором для очередной
провокации. Видео, подтверждающее эту информацию, опубликовало Минобороны
России.
Кадры операции боевиков запрещенной в России организации
"Исламское государство" опубликовало военное ведомство на своей
странице в соцсети Facebook.
В ролике можно разглядеть трактор возле белого фургона. На отдельной фотографии
видны бочки в кузове грузовика.
Это видео подтверждает информацию, опубликованную
министерством ранее. В ведомстве заявили, что террористы "ИГ" напали на
боевиков другой запрещенной в России группировки – "Джабхат ан-Нусры"
– в населенном пункте Латамна. Террористам удалось похитить две бочки с хлором.
Как сообщили журналистам на брифинге в российском оборонном
ведомстве, вечером 9 октября в районе населенного пункта Эль-Латамна бандгруппа
"игиловцев" совершила нападение на штаб отряда террористической
организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-Нусра").
В столкновении погибли четыре боевика и два сотрудника организации "Белые
каски". Из помещения штаба было вывезено два баллона с хлором. Похищенные
баллоны доставлены на юг провинции Алеппо.
В Минобороны подчеркивают: западные страны, планируя
провокации против сирийских правительственных войск с использованием
подконтрольных бандформирований, не учитывают сложную обстановку в зоне
деэскалации. В результате их безответственных действий отравляющие вещества
попадают в руки террористов, чьи дальнейшие действия невозможно предсказать.