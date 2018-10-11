Террористы в Сирии похитили бочки с хлором для очередной провокации. Видео, подтверждающее эту информацию, опубликовало Минобороны России.

Террористы в Сирии похитили бочки с хлором для очереднойпровокации. Видео, подтверждающее эту информацию, опубликовало МинобороныРоссии.Кадры операции боевиков запрещенной в России организации"Исламское государство" опубликовало военное ведомство на своейстранице в соцсети Facebook.В ролике можно разглядеть трактор возле белого фургона. На отдельной фотографиивидны бочки в кузове грузовика.Это видео подтверждает информацию, опубликованнуюминистерством ранее. В ведомстве заявили, что террористы "ИГ" напали набоевиков другой запрещенной в России группировки – "Джабхат ан-Нусры"– в населенном пункте Латамна. Террористам удалось похитить две бочки с хлором.Как сообщили журналистам на брифинге в российском оборонномведомстве, вечером 9 октября в районе населенного пункта Эль-Латамна бандгруппа"игиловцев" совершила нападение на штаб отряда террористическойорганизации "Хайат Тахрир Аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-Нусра").В столкновении погибли четыре боевика и два сотрудника организации "Белыекаски". Из помещения штаба было вывезено два баллона с хлором. Похищенныебаллоны доставлены на юг провинции Алеппо.В Минобороны подчеркивают: западные страны, планируяпровокации против сирийских правительственных войск с использованиемподконтрольных бандформирований, не учитывают сложную обстановку в зонедеэскалации. В результате их безответственных действий отравляющие веществапопадают в руки террористов, чьи дальнейшие действия невозможно предсказать.