В Красноярске повздорили два водителя. Их конфликт быстро перешел в горячую фазу: один мужчина ударил топором автомобиль своего оппонента, и тогда второй начал стрелять из травматического пистолета.

Необычные способы решать разногласия снял на видео очевидец конфликта двух красноярских водителей. После недолгой перепалки один из спорщиков ударил топором автомобиль своего оппонента. В ответ из машины раздались выстрелы из пистолета.Мужчина с топором оббежал чужой автомобиль и нанес по нему еще несколько ударов, а затем ему все-таки пришлось отступить под градом резиновых пуль. "Сюда иди!" — кричал он своему оппоненту с безопасного расстояния. Спустя несколько секунд спорщики разъехались.Красноярские полицейские подтвердили факт случившегося и отметили, что участники дорожного конфликта установлены, а в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.