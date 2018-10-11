Президент США Дональд Трамп проинформировал мировую общественность о том, что Вашингтон вскоре отреагирует на контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию.

Президент США Дональд Трамп проинформировал мировую общественность о том, что Вашингтон вскоре отреагирует на контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию.Он пообещал журналистам, что Штаты дадут ответ "быстрее, чем вы думаете".Сделка между Россией и Индией была заключена в начале октября в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Дели.Начальник штаба сухопутных сил Индии Бипин Рават заявил, что его страна продолжит развивать сотрудничество с Россией в оборонной сфере, несмотря на угрозу американских санкций. Он подчеркнул, что Индия проводит независимую от Вашингтона политику.Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для уничтожения на дальности до 400 километров самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей, летящих с огибанием рельефа и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.