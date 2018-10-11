Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон накануне поединка второго тура Лиги наций против сборной России признался, что его команда рассчитывает набрать максимальное количество очков в Калининграде.

Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон накануне поединка второго тура Лиги наций против сборной России признался, что его команда рассчитывает набрать максимальное количество очков в Калининграде."Мы всегда хотим одерживать победы и перед матчем с Россией наш настрой остается таким же, — цитирует Андерссона "Спорт-экспресс". – Мы хорошо разобрали матч России против Турции и с большим почтением относимся к нашему сопернику. Но мы нацелены на победу и намерены увезти домой три очка".Напомним, что поединок между Россией и Швецией состоится в четверг, 11-го октября на стадионе "Калининград". Игра начнется в 22:45 по московскому времени. Отмечается, что встреча пройдет при полных трибунах.