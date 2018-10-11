Представители сайта Information is beautiful решили оспорить распространенный стереотип о том, что всем известные западные ученые сделали большинство важных открытий в истории и, в основном, опережали своих восточных коллег. Во многих случаях это не так.

Представители сайта Information is beautiful решили оспорить распространенный стереотип о том, что всем известные западные ученые сделали большинство важных открытий в истории и, в основном, опережали своих восточных коллег. Во многих случаях это не так.По словам авторов опубликованной на Information is beautiful инфографики, едва ли не каждый слышал о Фибоначчи, Эйнштейне и Копернике, но таких восточных исследователей, как Аль-Бируни, ар-Рази и Ибн аль-Хайсам не знает практически никто, по крайней мере, на западе. При этом именно им принадлежат важнейшие открытия, которые помогли развитию человечества.К примеру, судя по инфографике, персидский ученый Аль-Бируни предположил существование Америки и даже описал ее приблизительные размеры за 400 лет до Колумба.Соотечественник Аль-Бируни, мыслитель Насир аль-Дин Туси, предположил, что Земля вращается вокруг Солнца за 940 лет до Коперника, в 601 году. В некоторых областях медицины восточные ученые также опередили западных исследователей.Так, арабский врач аль-Захрави начал использовать анестезию во время операций (ее роль играли губки, смоченные наркотическими веществами) в 975 году, на 868 лет раньше западных медиков. А хирург Ибн Зухр на 700 лет раньше представителей западного мира начал удалять катаракту и камни из почек.С помощью представленной на сайте инфографики можно посмотреть, в каких еще научных областях мыслители золотого века ислама опередили западных физиков, врачей, астрономов и географов.