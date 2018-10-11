Данные помогут гражданам спланировать время и день недели для обращения за получением соответствующей услуги.

В целях улучшения качества и условий предоставления услуг, а также снижения рисков образования очередей Управление по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области напоминает жителям региона о наиболее загруженных часах и днях приема граждан в подразделениях по вопросам миграции. Данные помогут гражданам спланировать время и день недели (с учетом графика приема) для обращения за получением соответствующей услуги.ОВМ УМВД России по г. Владимиру:пн 9:00-13:00, ср 14:00-16:00, пт 9:00-15:00ОВМ ОМВД России по Александровскому району:вт 12:00-16:00, пт 9:00-12:00ОВМ ОМВД России по Вязниковскому району:Вт 14:00-16:00, пт 09:00-12:00ОВМ МО МВД России «ГусьХрустальный:пн 08:30-12:00, пт 08:30-12:00ОВМ ОМВД России по Камешковскому району:вт 10:00-12:00, ср, пт 10:00-12:00ОВМ Отд МВД России по Киржачскому району:вт 10:00-13:00, пт 10:00-13:00ОВМ МО МВД России «Ковровский»:вт 09:00-12:00, пт 09:00-12:00ОВМ ОМВД России по Кольчугинскому району:пн 9:00-13:00, пт 9:00-13:00ОВМ МО МВД «Муромский»:вт 14:00-16:00, пт 09:00-11:00ОВМ ОМВД России по Петушинскому району:вт 14:00-15:30, пт 14:00-15:30ОВМ ОМВД России по Собинскому району:пн 9:00-13:00, ср 14:00-17:00, пт 9:00-13:00ОВМ ОМВД России по Судогодскому району:пн 09:00-12:00, вт 09:00-12:00ОМВД России по Суздальскому району:вт 09:00-12:00, пт 09:00-12:00ОВМ ОМВД России по Юрьев-Польскому району:Пн 10:00-15:00, пт 10:00-15:00Во всех подразделениях по вопросам миграции реализована функция предварительной записи на прием. Воспользоваться данным сервисом могут все пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru.