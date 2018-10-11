ДТП произошло ранним утром

ДТП произошло ранним утромРанним утром в Коврове произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.Водитель за рулем автомобиля Hyundai Solaris на перекрестке улицы Дегтярева и улицы Свердлова поворачивал направо с левой полосы и не убедился в безопасности маневра. В результате его неосторожности он столкнулся с иномаркой Renault Megane.В ДТП пострадали все, кто находился в Renault Megane – водитель и три пассажира. Их госпитализировали.Госавтоинспекция напоминает, что Правила дорожного движения необходимо соблюдать, следить за скоростным режимом, быть внимательными, подъезжая к «зебрам», а также не совершать резких маневров. На дорогах надо друг друга уважать!