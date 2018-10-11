Жителей австралийского Брисбена напугало довольно жуткое зрелище – они увидели, как прямо перед их окнами пронесся военный грузовой самолет Boeing C-17. Многие вспомнили о терактах 11 сентября 2001 года и стали звонить в полицию. Впрочем, все оказалось не так страшно.

Жителей австралийского Брисбена напугало довольно жуткое зрелище – они увидели, как прямо перед их окнами пронесся военный грузовой самолет Boeing C-17. Многие вспомнили о терактах 11 сентября 2001 года и стали звонить в полицию. Впрочем, все оказалось не так страшно, сообщает Daily Mail.На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как военный "Боинг" маневрирует между жилыми домами, рискуя в любой момент врезаться в один из них. В Сеть попали видео инцидента, снятые с разных ракурсов. Выглядит они довольно пугающе.Впрочем, оказалось, что полет был тщательно спланирован – опасный маневр военного самолета был приурочен к ежегодному фестивалю культуры Riverfire, который по традиции завершается авиашоу. Как бы то ни было, жители Брисбена оказались не готовы к тому, что праздник пройдет так близко к их домам.В результате инцидента ни один человек не пострадал, хотя интернет-пользователи оставили в соцсетях массу гневных отзывов в адрес местных ВВС.