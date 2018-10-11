Британия стала первой страной в мире, в которой появился министр по предотвращению самоубийств. Таким чиновником стала Жаклин Дойл-Прайс. На необычную должность ее назначила лично премьер Тереза Мэй.

Британия стала первой страной в мире, в которой появился министр по предотвращению самоубийств. Таким чиновником стала Жаклин Дойл-Прайс. На необычную должность ее назначила лично премьер Тереза Мэй, сообщает Guardian.Мэй заявила, что статистка суицидов в Британии пугающая. В 2017 году из жизни добровольно ушли 5821 человек. В основном это были мужчины старше 45 лет."В наших силах оказать людям психологическую помощь и предотвратить трагедии. Мы обязаны обеспечить детям и взрослым надежду и уверенность в своих силах, которую они заслуживают", — заявила Дойл-Прайс.Чиновники собираются с удвоенными силами следить за психологическим состоянием населения и своевременно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.Жаклин Дойл-Прайс стала не первым "странным" чиновником в Британии. В январе премьер учредила должность министра по одиночеству. По статистике от этого недуга в стране ежегодно страдают около 9 миллионов человек.