На одной из остановок общественного транспорта в городе Каменск-Уральский (Свердловская область) автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали порядка десяти человек, в том числе двое детей.

На одной из остановок общественного транспорта в городе Каменск-Уральский (Свердловская область) автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали порядка десяти человек, в том числе двое детей.Как уточнил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, водитель иномарки решил совершить обгон, в результате он пересек сплошную линию, выскочив на "встречку" и допустил лобовое столкновение с автобусом. В результате сильного удара водителя легковушки пришлось извлекать при помощи технических средств. Подробности ДТП выясняются.