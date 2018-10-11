В полицию обратилась местная жительница, сообщившая о хищении у неё золотых украшений.

В дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 26-летняя жительницы одного из сел района. Девушка сообщила, что у нее были похищены золотое кольцо, цепочка и кулон. Сумму материального ущерба потерпевшая оценила в 9 000 рублей.Полицейскими в ходе оперативных мероприятий было установлено, что к преступлению может быть причастен сожитель потерпевшей, ранее судимый 23-летний местный житель. Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Мужчина пояснил, что похищенные ювелирные изделия сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).