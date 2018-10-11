11.10.2018

2018-10-11 08:11:01

В Красноярске мужчина избил и ограбил маленького мальчика

Камера наблюдения, установленная в подъезде жилого дома в Красноярске, сняла ограбление ребенка. На записи видно, как мальчик заходит в здание вместе со взрослым мужчиной, который набрасывается на него, сильно бьет, отбирает телефон и убегает. Сообщается, что нападение произошло днем 9 октября. Пострадавшему девять лет, передает телеканал "". Все обстоятельства случившегося устанавливаются.