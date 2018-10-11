Осваивают лёд. Больше месяца прошло с момента открытия муниципального ледового дворца Владимир. Новый спортивный объект презентовали в День города 25 августа. Теперь у детской спортшколы по хоккею и фигурному катанию есть своя тренировочная база. Как работает новый спортивный комплекс сегодня показали журналистам.

Осваивают лёд. Больше месяца прошло с момента открытия муниципального ледового дворца "Владимир". Новый спортивный объект презентовали в День города 25 августа. Теперь у детской спортшколы по хоккею и фигурному катанию есть своя тренировочная база. Как работает новый спортивный комплекс сегодня показали журналистам. Раньше спортсменам лёд приходилось арендовать за деньги, а в новом дворце дети могут заниматься бесплатно. Кроме того, комплекс оборудован тренажёрным залом и классом хореографии. Есть раздевалки и душевые. В будни для тренировок юным спортсменам выделили время с 8 утра до 8 вечера, затем время на льду могут выкупать любительские хоккейные команды. В субботу и воскресенье спортсмены будут заниматься с утра, а в 14.00 ледовый комплекс открывают для массового катания. Оно будет платным. Руководству дворца и спортшколы пришлось детально составлять расписание тренировок и согласовывать его в том числе с родителями воспитанников.Алексей Метёлкин, директор муниципального ледового дворца "Владимир": Сейчас, на наш взгляд, потребность родителей и воспитанников в занятиях удовлетворена, им предоставлено время в общей сложности 45 часов в неделю для двух отделений по фигурному катанию и хоккею.//Есть возможность замечательная выработать ту нагрузку и реализовать образовательные программы, которые предусмотрены по данным видам спорта.