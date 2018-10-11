Полиция и ФСБ пресекли поставки опасного для здоровья молока, кефира и ряженки в детские сады и больницы Астраханской области. На здоровье других долгое время зарабатывал миллионы местный предприниматель.

Полиция и ФСБ пресекли поставки опасного для здоровья молока, кефира и ряженки в детские сады и больницы Астраханской области. На здоровье других долгое время зарабатывал миллионы местный предприниматель. В продукции его молочных заводов экспертиза не обнаружила молока, зато нашла почти полный список элементов таблицы Менделеева.Этот небольшой завод в день производил продукции на сотни тысяч рублей — трудно поверить, но все это, так называемое, молоко, кефир и ряженка, предназначалось для детей ясельного возраста в детских садах, школьников и пациентов государственных больниц.В этих пакетах, взятых нами с того самого производства, есть все что угодно кроме молока, около года циничный бизнесмен и его команда травили астраханских детей.Разнообразие химических прекурсоров удивило даже специальные службы. В этих пакетах синтетические реактивы, загустители, эмульгаторы и специальные добавки.Водопроводная вода в грязных баках — ею разводили жидкость, называемую здесь молоком. Автор идеи — некто Александр Кушнер партиями выкупал копеечную химию, смешивал и под видом натурального отправлял по цене "молока из под коровы" — детям.Эти дети, возможно, чудом не пострадали — в детском саду проводится проверка — опасные молочные продукты изъяли. Нам показывают чистые холодильники.По данным нескольких баз на короля производства молочных продуктов зарегистрированы три фирмы и по последней информации занимается он производством уже 20 лет.Но в Россельхознадзоре обращают внимание на факты. Продукцию заводов Кушнера реализуют и в магазины — она пользуется спросом из-за дешевизны."Вы даже в магазине посмотрите молоко какое продается, если фермер из под коровы продает его по 40 рублей, как оно в магазине те же 42 рубля будет стоить?", — задается вопросом замначальника отдела ветконтроля и надзора управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия Александр Ефремов.Директор детского сада, закупавшая химическое молоко для детей говорит, не по своей воле. "Все готовится там, в администрации, где проходят аукционы. — Вот вы несете ответственность за детский сад, вы были на производстве у Кушнера? — Нет, не была".Интересный факт из открытых источников. Компания Александра Кушнера "Астравита" за последнее время принимала участие в 721 тендере и выиграла из них — 594.Основным заказчиком является администрация города Астрахани.Сейчас вся опасная продукция изъята со складов для анализа. Проверяют состав жидкости, похожей на молоко, которой кормили детей в детсадах Астрахани. А сам бизнесмен задержан."Возбуждено уголовное дело в отношении директора организации 1963 года рождения, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — заявили в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УВД России по Астраханской области.Но дело арестованного Кушнера — живет. Это действующая молочная кухня для грудничков. Говорят, молоко натуральное и безопасное. Насколько — должно заинтересовать соответствующие органы.