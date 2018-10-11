Паломники, желающие поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя, вынуждены ожидать в очереди более пяти часов.

Паломники, желающие поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя, вынуждены ожидать в очереди более пяти часов.Как информирует ТАСС, хвост очереди находится у Центрального дома художника.По словам организаторов, такое большое число желающих приложиться к святыне, связано с завершением пребывания мощей в России. Вечером 14 октября доступ к ним будет прекращен.Собеседник агентства также отметил, что многие паломники приезжают в Москву из других городов, в том числе организованными группами на автобусах.Подчеркивается, что в связи с большим числом людей, доступ в очередь к Храму Христа Спасителя будет ограничен после 16:00 мск.В Россию мощи почитаемого во всем христианском мире святителя Спиридона были привезены с греческого острова Корфу 24 августа. В разных городах РФ им поклонились около полумиллиона человек. 21 сентября ковчег со святыней был доставлен в столичный храм Христа Спасителя, где его встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.