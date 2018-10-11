Идет мужик по пустыне, пить захоте и обращается к Богу.
-Боже, я хочу пить.
Вдруг с неба падает лопата, и раздается голос.
-Копай.
Копает мужик, и вдруг из песка фонтан родниковой воды. Hу напился, идет дальше,
захотел есть. И опять.
-Боже, я хочу есть.
Опять падает лопата.
-Копай.
Копает мужик и видит мана небесная. Hаелся, идет дальше. Захотелость ему
тр!"аться. Снова обращается к Богу. И снова к его ногам падает лопата. Удивился
мужик, но стал копать. Час капает, два, три, наконец не выдержал.
-Боже, как же я зат!"хался!
- ЛОПАТУ-ТО ВЕРHИ
еще анекдот!