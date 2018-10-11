11.10.2018

2018-10-11 09:35:59

В Москве у безработного угнали машину за семь миллионов

Вечером 10 октября из гаража на улице Гарибальди на юго-западе Москвы угнали автомобиль Lexus LX750 ценой в семь миллионов рублей, передает "Московский комсомолец". Владельцем машины оказался безработный житель столицы 1973 года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.