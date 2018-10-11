Житель перуанского города Лима развелся с женой после того, как обнаружил на Google Maps фото, на котором она обнимается с другим. Несмотря на то, что лицо женщины было замазано, супруг узнал ее по одежде.

Житель перуанского города Лима развелся с женой после того, как обнаружил на Google Maps фото, на котором она обнимается с другим. Несмотря на то, что лицо женщины было замазано, супруг узнал ее по одежде, сообщает Mirror.Мужчина рассказал, что проложил себе маршрут с помощью трехмерных интернет-панорам, как вдруг увидел запечатленную на скамейке парочку. Перуанец не сомневается, что уличил свою жену в измене.Интересно, что попавшийся перуанцу снимок был сделан в 2013 году. Тем не менее, мужчина все равно принял решение расстаться с женой.Сервис Google Maps не раз оказывался в неожиданных заголовках новостей. Так, британец нашел с помощью сервиса пропавший Boeing, а американская семья – призраков.