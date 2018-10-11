Преступники успели вынести из жилища еще и телевизор

Преступники успели вынести из жилища еще и телевизорДвух мужчин из Селивановского района осудили за грабеж и поджог, из-за которого погибли люди. Об этом сообщает региональная прокуратура.В январе этого года два 23-летних парня, находясь под воздействием алкоголя, вломились в квартиру одного из домов в поселке Красная Ушна. Там, применив физическую силу к 87-летней бабушке, они отобрали у нее 156 рублей.Затем один из злоумышленников взял спички и устроил пожар в квартире. Огненная стихия уничтожила две квартиры. Из одной из них не смогли выбрать престарелые супруги и скончались от отравления угарным газом. Зато преступники успели вынести из жилища телевизор.Первый обвиняемый сначала признал свою вину, но потом отказался от показаний. Суд назначил ему 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Второй парень сознался в совершенных преступлениях. Он получил 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.