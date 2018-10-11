Перед судом предстанут три местных жителя.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району завершено расследование уголовных дел по фактам повторного управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Обвинение предъявлено трём местным жителям.Мотоцикл марки «990 LX GTR» под управлением 59-летнего местного жителя был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району на автодороге «Собинка-Лакинск-Ставрово-Теплиново» в августе текущего года. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Подтвердили предположения инспекторов результаты проведенного освидетельствования.При аналогичных обстоятельствах госавтоинспекторами были остановлены 24-летний житель города Лакинска, управлявший скутером марки «FLASH» в нетрезвом состоянии, и 36-летний житель поселка Ставрово, который сел за руль «ВАЗ 21120», употребив перед ездой спиртные напитки.В ходе проверок установлено, что ранее водители уже привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде. В отношении автолюбителей были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным статьей 264.1 УК РФ.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.